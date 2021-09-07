Врач назвал продукт, вызывающий рак кишечника

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Этот продукт может стать причиной развития рака толстого кишечника. К красному мясу медик отнес колбасы, ветчину, сардельки, сосиски, бекон, а также свинину, говядину и баранину.– отметил Мясников.Специалист также предупредил, что к факторам риска онкологии кишечника относятся наследственность и язвенный колит.–подчеркнул врач.