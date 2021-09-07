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Врач назвал продукт, вызывающий рак кишечника

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» предупредил об опасности чрезмерного употребления красного мяса.  

Фото: pixabay.com

Этот продукт может стать причиной развития рака толстого кишечника. К красному мясу медик отнес колбасы, ветчину, сардельки, сосиски, бекон, а также свинину, говядину и баранину.  

– Онкологи официально рассматривают это мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами, – отметил Мясников.

Специалист также предупредил, что к факторам риска онкологии кишечника относятся наследственность и язвенный колит. 

– До 50 лет рак кишечника встречается редко. Но после 50 нужно начать делать колоноскопию, а не дожидаться появления симптомов болезни, –подчеркнул врач. 
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