Врач назвал продукт, который необходим организму зимой

В холодное время года примерно 40% рациона питания должно составлять мясо. При необходимости его можно заменить яйцами и рыбой. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, пишет РИА Новости.
Медик пояснил, что употребление мяса заряжает энергией, защищает организм от потери мышечной ткани и от инфекционных заболеваний.
– Чтобы помочь организму справиться со сменой времен года, нужно следить за тем, чтобы питание было сбалансированным. В ежедневном рационе обязательно должны быть
белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатка. Зимние блюда действительно должны быть более сытными и калорийными, – дал совет Тяжельников.
По словам специалиста, придерживаться такого рациона следует потому, что в холодное время года организм испытывает дефицит солнца и тепла. Это обусловлено и необходимостью противостоять вирусам и бактериям.
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