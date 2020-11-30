Врач назвал причины сильной тяги к шоколаду

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Медик считает, что желание съесть шоколад говорит о нехватке в организме веществ, которые выступают как антидепрессанты. Анатолий Бала подчеркнул: человек может даже неосознанно хотеть употребить эту сладость, чтобы повысить мозговую активность. В кондитерском изделии много кофеина.Еще одна причина, почему хочется шоколада, – обычная привычка. Врач подчеркнул, что зависимость от этого продукта равносильна тяге к употреблению чая или кофе.Внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала оптимальное количество шоколада, которое можно употреблять в день. Специалист посоветовала добавлять в рацион 15–25 граммов горьких и темных сортов шоколада.