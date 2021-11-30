Врач назвал необычный способ снизить давление и уровень холестерина без таблеток

Врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин в эфире программы "Жить здорово" назвал необычный метод снизить артериальное давление, не прибегая к приему лекарственных препаратов.
Врач сообщил, что снизить артериальное давление и уровень холестерина можно с помощью какао. В напитке содержатся флавоноиды – вещества растительного происхождения, которые являются потенцирующими для выработки окиси азота. Последняя, выделяясь внутри сосудистой стенки, способствует расширению сосуда. В результате артериальное давление снижается.
В какао также есть теобромин, который по своему действию похож на кофеин. Вещество является помощником серотонина, к тому же способствует улучшению настроения.
– Какао поддерживает артериальное давление на нормальном уровне и снижает холестерин. Вещество теобромин, содержащееся в нем, потенцирует деятельность головного мозга, – констатировал Дмитрий Шубин.
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