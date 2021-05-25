Врач назвал группу людей, защищенную от инсульта

Некурящие люди без избыточного веса и с нормальным артериальном давлением, уровнем холестерина и сахара, не подвержены развитию инсульта. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Для того чтобы у вас не было инсульта, надо иметь несколько вещей: нормальное артериальное давление, нормальный холестерин и сахар, а также нормальную массу тела. К тому же нельзя курить, – рассказал врач.
Специалист обратил внимание, что инсульт и инфаркт не бывают на ровном месте. Проблемы часто возникают на фоне развития определенных заболеваний, например онкологии. Это является основной причиной, по которой с инсультом сталкиваются молодые люди.
– Уже с 18 лет наблюдаются изменения в крупных атеросклеротических сосудах. И если в 18–20 лет этот процесс происходит только у 2–5 процентов, то в 25–30 лет – уже у 20 процентов, – сказал Александр Мясников и уточнил, что виной этому является неправильный образ жизни.
Фото: pixabay.com
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