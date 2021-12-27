Дороги, водоснабжение, реконструкция больниц: инвестпрограмма Витебской области впервые утверждена на три года

Об этом сообщил заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Белоус на итоговой, 38-й сессии, Витебского областного Совета депутатов.

Разработанная на три года вперед Инвестпрограмма - новшество, ставшее возможным, согласно указу Президента, выделил Владимир Николаевич:

- В отношении 2022 года это найдет отражение в конкретных цифрах. На последующие годы объем финансирования будет уточняться. В этом году в Инвестиционную программу Витебской области включен 271 объект общей стоимостью 138 миллионов рублей.

Львиная доля из них - 123 объекта - это инженерно-транспортные структуры, на которые будет израсходовано 56 миллионов рублей. Сферы жилищного строительства касаются около 50 объектов (стоимость - около 24 миллионов рублей), еще столько же - запланированы по Государственной программе по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода». Важную нишу традиционно занимают социальные объекты. В следующем году, по словам Владимира Белоуса, должен быть введен в эксплуатацию спальный корпус санатория в Боровке Лепельского района. Под эти цели предусмотрено 5-6 миллионов рублей субвенций из республиканского бюджета. Также к завершающей стадии подходит реконструкция комплекса зданий Полоцкого кадетского училища. На знаковый объект потратят около 11 миллионов рублей. Более 15 миллионов рублей будет направлено на объекты здравоохранения. В первую очередь - на Витебскую городскую центральную клиническую больницу по улице М. Горького, строительство второго корпуса Витебской областной клинической инфекционной больницы, а также на областную клиническую больницу. Кроме того, в планах возведение двух детских домов семейного типа - в Городке и Лиозно.