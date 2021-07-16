Работа регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ возобновлена после окончания регламентных работ на информационных сервисах МВД, которые проходили с 8 по 15 июля. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
Отмечается, что в целях быстрого и качественного осуществления административных процедур регистрационные подразделения будут работать по 12 часов в день без обеда и выходных. Графики приема и выдачи документов конкретных территориальных подразделений РЭО следует заранее уточнить в каждом из них.
– Учитывая ожидаемое увеличение количества обращений в ближайшие дни, призываем при отсутствии острой необходимости отложить посещение регистрационных подразделений на более поздний период, – уточняется в опубликованном сообщении.
Вместе с тем обращается внимание на то, что срок обмена водительского удостоверения составляет до 5 рабочих дней, осуществление регистрационных действий – до 10 рабочих дней.
Фото: БЕЛТА
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Возобновлена работа регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ
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