Блогер Давид Манукян, возлюбленный ведущей и певицы Ольги Бузовой, рассказал, что ему запрещено ставить лайки фотографиям других девушек в социальных сетях. Об этом он сообщил в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой», пишет Lenta.ru.
Ведущая задала Давиду вопрос касательно того, что будет, если блогер все же лайкнет фото другой девушки.
– Ты что? Там сразу убийство, если кого-то так лайкну. На это запрет полный, – ответил блогер.
Манукян подчеркнул, что его отношения с Бузовой начались во время съемок клипа на песню «Лайкер», где по сюжету певица борется с мужчиной, который лайкает других девушек в соцсетях.
Он также заметил, что может поставить лайк под женскими постами только в исключительных случаях.
– Если по работе еще, известных, с кем пересекаемся постоянно по работе. Если вот так незнакомого кого лайкнешь – все, хана, – рассказал Манукян.
Блогер подчеркнул, что Бузова очень ревнивая, как и он сам.
– Да я сам жестко ревнивый, и она ревнивая. Мы оба темпераментные люди, – резюмировал Манукян.
Фото: dava_m
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Возлюбленный Бузовой рассказал, какие запреты действуют в их отношениях
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