Возле музея «Берестье» разбили средневековый лагерь

, - Андрей, один из реконструкторов, наставляет молодежь, показывая ребятам правильную технику. В клубе он уже несколько лет. Электрик по специальности попал в «рыцарский замок» случайно. Друг привел. Так до сих пор с мечом и не расстается:Максим Рыженков, руководитель клуба, проводит экскурсию по тем предметам, которые сегодня выставили реконструкторы. Вот рыцарские доспехи, которые, кстати, активно используются для фотосессии гостей. Столовые приборы, противочумная маска, глефа – коса, которая в военное время становилась оружием. Все, продолжает реконструктор, воссоздано по науке:Рядом с палаткой – костер. Александра Яковчук, еще одна участница клубу, раздувает угли. Только что с огня сняли суп из чечевицы по старинному рецепту. И ржаной хлеб, который пекли в те времена. Задолго до появления картошки в нашем рационе и создания мифа про неких белорусов - «бульбашей». Белорусы, говорит Александра, питались совсем другой пищей:А на площадке возле музея развернулся танцпол. Тоже из стародавних времен. Здесь хозяйничали реконструкторши, увлекающиеся средневековыми танцами. Лариса Рудич, руководитель объединения реконструкции исторического танца «Берасцейскi Замак» вместе с соратницами по движению с удовольствием проводила мастер-классы танцев со всем желающими. Праздник продолжался до вечера.