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Возле музея «Берестье» разбили средневековый лагерь

Окунуться в средневековье сегодня предложили в археологическом музее «Берестье» - филиале Брестского областного краеведческого. Музей уже не первый год привлекает к себе внимание интерактивными площадками: выставками, фестивалями, где гостей наглядно знакомят с историей тех лет. На сей раз акция прошла совместно с реконструкторами клуба «Западная уния». Посетители знакомились с оружием, кухней, ремеслами жителей древнего города, а также учились мечевому бою.


- У нас все то же самое, что и в средние века, только оружие в мягкой защите, - Андрей, один из реконструкторов, наставляет молодежь, показывая ребятам правильную технику. В клубе он уже несколько лет. Электрик по специальности попал в «рыцарский замок» случайно. Друг привел. Так до сих пор с мечом и не расстается:

- Это драйв. Адреналин. Ничем не передать такие ощущения. Даже с «мягким» оружием.


Максим Рыженков, руководитель клуба, проводит экскурсию по тем предметам, которые сегодня выставили реконструкторы. Вот рыцарские доспехи, которые, кстати, активно используются для фотосессии гостей. Столовые приборы, противочумная маска, глефа – коса, которая в военное время становилась оружием. Все, продолжает реконструктор, воссоздано по науке:

- Мы не пользуемся школьными учебниками по истории. У нас другие источники. Например, изобразительные. Картины, гобелены. Либо раскопки – археология. Музеи и так далее.


Рядом с палаткой – костер. Александра Яковчук, еще одна участница клубу, раздувает угли. Только что с огня сняли суп из чечевицы по старинному рецепту. И ржаной хлеб, который пекли в те времена. Задолго до появления картошки в нашем рационе и создания мифа про неких белорусов - «бульбашей». Белорусы, говорит Александра, питались совсем другой пищей:

- Крупы в первую очередь. Перловка, овсянка. Из овсянки даже кисель готовили. Она очень вкусная, если, например, добавить туда мясо, зажарку. Можно было делать мучные затирки. Кстати, очень много было в рационе белорусов мяса. Не бедствовали. А королям готовили и вовсе интересные блюда. Например, пивной суп «Граматка». Брали пиво, творог и яйца. Затирали и проваривали.


А на площадке возле музея развернулся танцпол. Тоже из стародавних времен. Здесь хозяйничали реконструкторши, увлекающиеся средневековыми танцами. Лариса Рудич, руководитель объединения реконструкции исторического танца «Берасцейскi Замак» вместе с соратницами по движению с удовольствием проводила мастер-классы танцев со всем желающими. Праздник продолжался до вечера.









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Фото: Александр МИТЮКОВ
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