Воздушные границы Грузии откроются только в августе

Первые пассажирские перелеты будут сделаны в направлении Германии, сообщает ТАСС.

Грузия откроет свои границы для Германии, Франции и стран Балтии в августе, а первым рейсом станет перелет Мюнхен – Тбилиси – Мюнхен.

– Грузия без каких-либо предварительных условий открывает свои границы для Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Франции. <...> С авиакомпанией "Люфтганза" мы уже достигли соглашения о начале с августа 2020 года выполнения регулярных рейсов в направлении Мюнхена два раза в неделю, – отметил советник премьер-министра Грузии по вопросам международных отношений Ираклий Чиковани.

По его словам, граждане или резиденты названных стран смогут прибывать в Грузию с любыми целями только прямыми рейсами по воздуху. При этом до прилета в страну путешественники должны будут заполнить специальную анкету, в которой укажут историю своих перемещений за последние 14 дней, место, где они будут находиться в Грузии и контактную информацию.