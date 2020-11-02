Возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков 1 ноября в Минске

В воскресенье, 1 ноября, в Минске прошли несанкционированные массовые мероприятия. В ходе их было задержано несколько сотен граждан, которые грубо нарушили общественный порядок. Действия этих людей были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Кроме того, оказались повреждены объекты инфраструктуры столицы и машина органов внутренних дел., – говорится в сообщении.Следственный комитет призывает граждан не поддаваться на призывы организаторов массовых беспорядков и задуматься о последствиях противоправных действий., – подчеркнули в СК.