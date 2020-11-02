Первомайский (города Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по части 1 статьи 342 УК. Об этом сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.
В воскресенье, 1 ноября, в Минске прошли несанкционированные массовые мероприятия. В ходе их было задержано несколько сотен граждан, которые грубо нарушили общественный порядок. Действия этих людей были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Кроме того, оказались повреждены объекты инфраструктуры столицы и машина органов внутренних дел.
«Подозреваемыми в совершении вышеуказанного преступления признан 231 человек. Они допрошены об обстоятельствах совершения противоправных действий. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности», – говорится в сообщении.
Следственный комитет призывает граждан не поддаваться на призывы организаторов массовых беспорядков и задуматься о последствиях противоправных действий. «Фактам нарушения действующего законодательства в ходе несанкционированных массовых мероприятий будет дана принципиальная правовая оценка», – подчеркнули в СК.
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Возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков 1 ноября в Минске
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Фото: Александр КУШНЕР