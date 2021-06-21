Уровень заболеваемости COVID-19 уменьшается уже 8-ю неделю подряд. Показатели смертности также становятся меньше уже на протяжении семи недель, сообщает ТАСС.
Об этом заявил во время сегодняшнего брифинга в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
– Число новых случаев COVID-19 снижается восьмую неделю подряд, а число смертей – седьмую неделю подряд, – пояснил руководитель организации.
Опубликовано:
73
ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в мире снижется восьмую неделю подряд
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter