ВОЗ: заболеваемость и смертность от коронавируса в мире растут впервые за два месяца

Число новых случаев заражения COVID-19 и смертность от заболевания в мире растут впервые за 2 месяца. Об этом заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет ТАСС.
Руководитель ВОЗ напомнил, что завершения пандемии пока ждать не стоит.
– Общее количество случаев [заражения] и смертей от COVID-19 сейчас увеличивается впервые за два месяца, – пояснил он, объяснив это тем, что "нынешний рост в Европе превосходит снижение в других регионах".
Данную информацию Гебрейесус назвал очередным подтверждением того, что пандемия COVID-19 далека от завершения.