ВОЗ: заболеваемость и смертность от коронавируса в мире растут впервые за два месяца

Руководитель ВОЗ напомнил, что завершения пандемии пока ждать не стоит.– пояснил он, объяснив это тем, что "нынешний рост в Европе превосходит снижение в других регионах".Данную информацию Гебрейесус назвал очередным подтверждением того, что пандемия COVID-19 далека от завершения.