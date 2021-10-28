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ВОЗ: заболеваемость и смертность от коронавируса в мире растут впервые за два месяца

Число новых случаев заражения COVID-19 и смертность от заболевания в мире растут впервые за 2 месяца. Об этом заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет ТАСС


Руководитель ВОЗ напомнил, что завершения пандемии пока ждать не стоит.

– Общее количество случаев [заражения] и смертей от COVID-19 сейчас увеличивается впервые за два месяца, – пояснил он, объяснив это тем, что "нынешний рост в Европе превосходит снижение в других регионах". 

Данную информацию Гебрейесус назвал очередным подтверждением того, что пандемия COVID-19 далека от завершения. 
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Фото: РЕЙТЕР
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