ВОЗ: вариант коронавируса "Дельта" обнаружен в 98 странах

, – пояснил он и указал на то, что этот штамм обнаружен по меньшей мере в 98 странах и быстро распространяется как в государствах с высоким, так и с низким уровнем вакцинации населения.Он отметил, что мутации коронавируса "требуют постоянной оценки ситуации и тщательной адаптации мер со стороны здравоохранения". Также специалист указал на важность наблюдения за эпидемиологической ситуацией, проведения тестов, своевременной диагностики новых случаев, изолирования заболевших и их грамотного лечения.Глава ВОЗ рекомендовал населению соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, избегать мест с большим скоплением людей, проветривать помещения.В то же время Гебрейесус призвал мировое сообщество на равноправной основе обмениваться вакцинами, лечебными препаратами, аппаратами ИВЛ и тестами.