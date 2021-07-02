Разновидность коронавируса "Дельта", которая характеризуется высокой заразностью, обнаружена как минимум в 98 странах. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.
– "Вариант "Дельта" – довольно опасный, он продолжит эволюционировать и мутировать, – пояснил он и указал на то, что этот штамм обнаружен по меньшей мере в 98 странах и быстро распространяется как в государствах с высоким, так и с низким уровнем вакцинации населения.
Он отметил, что мутации коронавируса "требуют постоянной оценки ситуации и тщательной адаптации мер со стороны здравоохранения". Также специалист указал на важность наблюдения за эпидемиологической ситуацией, проведения тестов, своевременной диагностики новых случаев, изолирования заболевших и их грамотного лечения.
Глава ВОЗ рекомендовал населению соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, избегать мест с большим скоплением людей, проветривать помещения.
В то же время Гебрейесус призвал мировое сообщество на равноправной основе обмениваться вакцинами, лечебными препаратами, аппаратами ИВЛ и тестами.
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ВОЗ: вариант коронавируса "Дельта" обнаружен в 98 странах
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