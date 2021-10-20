ВОЗ: в странах с высоким уровнем вакцинации показатели смертности от COVID-19 близки к нулю

В странах с высоким уровнем вакцинации смертность от коронавируса почти нулевая. Об этом заявила технический специалист отдела вакциноуправляемых заболеваний и иммунизации Европейского регионального бюро ВОЗ Людмила Мосина, пишет БЕЛТА.
Людмила Мосина отметила, что уже есть первые данные о воздействии вакцинации в странах, где были достигнуты очень высокие ее показатели. В качестве одного из примеров специалист привела ситуацию в Великобритании, где была очень высокая смертность от COVID-19 в первую и вторую волну. «Сейчас, несмотря на подъем заболеваемости, практически нет смертности. Также очень снизилось число госпитализаций. Это изменение совпало с ростом числа первой и второй доз вакцины», – подчеркнула представитель ВОЗ.
Она добавила, что в Великобритании прививочная кампания помогла предотвратить более девяти тысяч летальных исходов из-за коронавируса среди людей старше 80 лет и более 1,2 тысячи случаев среди населения в возрасте 70–79 лет.