Однако уязвимые группы населения могут получить вакцины раньше – уже в первом квартале, сообщает ТАСС.
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«Мы ожидаем, что дозы начнут поступать в страны во втором или третьем квартале 2021 года. Ограниченное количество вакцин может быть доступно для групп высокого риска начиная с первого квартала 2021 года. Поскольку эти первые дозы будут ограниченными, потребуется отдать приоритет уязвимым группам, таким как работники здравоохранения и пожилые люди», – заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
По его словам, «в настоящий момент на разных этапах разработки находятся более 210 вакцин, и из них по меньшей мере 48 вакцин-кандидатов проходят испытание на людях», а «около 10 находятся на третьей стадии испытаний».
При этом Язаревич добавил, что необходимо изучить данные об эффективности и безопасности вакцин, а также «знать, насколько продолжительной будет защита и как будут защищены различные подгруппы, такие как пожилые люди».
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ВОЗ ожидает поставки вакцин от коронавируса во втором-третьем квартале 2021 года
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