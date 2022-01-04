ВОЗ отслеживает новый штамм коронавируса

– сказал во время брифинга эксперт организации Абди Махамуд.Эта работа, как добавил он, будет продолжена. Также на контроль возьмут возможное распространение штамма в других европейских странах.Напомним: ранее о новом штамме сообщили ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе. В опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv исследовании говорится о новом штамме коронавирусной инфекции, который, вероятно, возник в Камеруне.Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, был выявлен в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома выявил 46 мутаций.