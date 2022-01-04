ВОЗ отслеживает новый штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения с ноября внимательно отслеживает новый штамм COVID-19 B.1.640.2, об обнаружении которого заявили французские ученые. Об этом сообщает РИА Новости.
– У нас есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, вызывающий беспокойство. Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта, – сказал во время брифинга эксперт организации Абди Махамуд.
Эта работа, как добавил он, будет продолжена. Также на контроль возьмут возможное распространение штамма в других европейских странах.
Напомним: ранее о новом штамме сообщили ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе. В опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv исследовании говорится о новом штамме коронавирусной инфекции, который, вероятно, возник в Камеруне.
Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, был выявлен в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома выявил 46 мутаций.