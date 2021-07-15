Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в скором времени приступит ко второму этапу изучения происхождения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, информирует ТАСС.
– У нас была первая фаза [исследований происхождения SARS-CoV-2], и она продемонстрировала определенный прогресс, но были и проблемы, которыми нужно заняться, – обратил внимание генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он также заметил, что одной из таковых являлся "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии".
– Теперь мы разработали второй этап этого исследования и просим Китай проявить транспарентность, – заявил глава ВОЗ, уточнив, что в первую очередь разговор идет о сведениях о "ранних днях пандемии", которые запрашивала ВОЗ.
Вопрос о втором этапе расследования происхождения коронавируса, по словам директора ВОЗ, будет обсужден со странами – членами организации.
Отмечается, что распространение COVID-19 могло быть вызвано "чрезвычайным случаем в лаборатории".
– Чрезвычайные случаи в лабораториях – это обычное явление, – подчеркнул гендиректор, обратив внимание на то, что он в курсе этой проблематики, потому что сам некогда работал в лаборатории.
– Важно проверить, что происходило в наших лабораториях, – сказал глава ВОЗ, добавив: – Нам нужна непосредственная информация о ситуации в лабораториях до [пандемии].
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ВОЗ готовится ко второму этапу расследования происхождения COVID-19
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