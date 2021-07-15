ВОЗ готовится ко второму этапу расследования происхождения COVID-19

– обратил вниманиеОн также заметил, что одной из таковых являлся– заявил глава ВОЗ, уточнив, что в первую очередь разговор идет о сведениях о, которые запрашивала ВОЗ.Вопрос о втором этапе расследования происхождения коронавируса, по словам директора ВОЗ, будет обсужден со странами – членами организации.Отмечается, что распространение COVID-19 могло быть вызвано– подчеркнул гендиректор, обратив внимание на то, что он в курсе этой проблематики, потому что сам некогда работал в лаборатории.– сказал глава ВОЗ, добавив: –