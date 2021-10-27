ВОЗ: число новых случаев заражения коронавирусом в мире выросло на 4% за неделю

– говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения. Более половины заразившихся приходится на Европейский регион.За неделю только в этом регионе зафиксирован прирост заболеваемости (на 18%), тогда как в остальных пяти регионах ВОЗ она снизилась. Особенно сильное снижение выявлено в Африке (на 21%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 17%). Смертность за неделю выросла в мире на 5%. Наибольший рост зафиксирован в Европе (на 14%) и Юго-Восточной Азии (на 13%). Наряду с этим количество летальных исходов заметно уменьшилось в Азиатско-Тихоокеанском регионе (на 16%), Восточном Средиземноморье (на 13%) и Африке (на 11%).Согласно приведенным в бюллетене статистическим данным, с 18 по 24 октября в мире положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 2 940 336 пациентов. COVID-19 унес жизни 49 413 человек. О самом большом количестве инфицированных за семь дней в ВОЗ сообщили США (512 956). Затем следуют Великобритания (330 465), Россия (248 956), Турция (196 850) и Украина (134 235).