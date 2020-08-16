- Вы бы отправили своего ребенка выходить на улицы, участвовать в этом? – задает мне резонный вопрос участница митинга Ольга. Она приехала из Рогачева.
- Я – нет, - отвечаю.
- Вот и мы так думаем. А сегодня мы пришли поддержать Президента. А оппозиции я бы предложила перестать устраивать демонстрации, потому что у них они какие-то не совсем мирные… Многое зависит от родителей.
Я желаю нашей Беларуси процветания, удачи Президенту желаю. А по поводу сложившейся ситуации: думаю, что когда страсти улягутся, то все сделают для себя соответствующие выводы.
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Вот скажите, почему дети, молодежь выходят на улицы? Где их родители? – участница митинга
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Фото: Алексей МАТЮШ