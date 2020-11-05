Президент сегодня на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций отметил, что решение о закрытии границ для въезда в Беларусь носит временный характер:
– Все государства прибегают к этим методам. И если мы говорим о том, что граница у нас закрыта для тех, кто пытается к нам въехать из-за пределов нашей страны (естественно, с Запада, с Россией у нас нет границ), это потому, что мы видим огромную вспышку заболеваемости…Особенно в соседней Польше.
Александр Лукашенко напомнил, что буквально два дня назад в Польше начали по всему миру собирать врачей и другой медицинский персонал, чтобы оказывать помощь людям:
– Вот и вся сказка о красивой жизни. И особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. В этой связи хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить своих людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал – назад не вернешься. Там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал.
Глава государства подчеркнул, что это не угроза:
– Это приказ для Правительства. Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты.
Фото: БЕЛТА
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«Вот и вся сказка о красивой жизни» – Лукашенко о приглашении Польшей иностранных врачей для борьбы с COVID-19
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