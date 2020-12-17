Восстановление извилистости водотоков в Беловежской пуще будет продолжено

Фото носит иллюстративный характер

(извилистости. – Прим. ред.)– проинформировали в научном отделе. –В нацпарке подчеркнули, что прямые линии не характерны для природы, тем более для лесных рек:В XIX-XX веках большинство рек Беловежской пущи пострадали от мелиорации и были частично или полностью канализированы, превратившись из питающих лес артерий в сеть осушительных каналов. В связи с этим и происходящими климатическими изменениями экосистемы Беловежской пущи с каждым годом испытывают все больший недостаток влаги., – сообщили в научном отделе нацпарка.Работы по восстановлению гидрологического режима Беловежской пущи проводятся с 2015 года в рамках Программы поддержки заповедности Беловежской пущи, выполняемой ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» и общественной организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны» при поддержке Франкфуртского зоологического общества (Германия).