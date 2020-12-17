Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Восстановление извилистости водотоков в Беловежской пуще будет продолжено

Восстановление извилистости водотоков в Беловежской пуще будет продолжено

Опыт восстановления естественного русла малой реки Соломенка в Беловежской пуще признан успешным, и аналогичные работы вскоре могут начаться и на других водотоках заповедной территории, сообщили в природоохранном учреждении.

Фото носит иллюстративный характер

– Восстановление меандрирования (извилистости. – Прим. ред.) малой реки Соломенки в Национальном парке «Беловежская пуща» – знаковый проект, – проинформировали в научном отделе. – В 2018 году с целью ренатурализации Соломенки было построено 15 плотин, чтобы перенаправить спрямленную реку в ее прежние меандры. Обследование реки Соломенки в декабре 2020 года показало, что плотины функционируют в проектном режиме, вода перенаправляется в старые меандры и задерживается в пойме. Нескольким плотинам требуется мелкий ремонт, который планируется провести будущей весной силами Пружанского ПМС, национального парка и не без помощи волонтеров.

В нацпарке подчеркнули, что прямые линии не характерны для природы, тем более для лесных рек:

 Реки просто обязаны путаться и петлять, образуя меандры и старицы, жить своей жизнью в балансе и гармонии с окружающим их древним лесом. Самые естественные и совершенные формы были созданы не человеком, а под непрерывным воздействием неподвластных ему природных сил. Благодаря этому естественные лесные реки так похожи на произведения искусства.

В XIX-XX веках большинство рек Беловежской пущи пострадали от мелиорации и были частично или полностью канализированы, превратившись из питающих лес артерий в сеть осушительных каналов. В связи с этим и происходящими климатическими изменениями экосистемы Беловежской пущи с каждым годом испытывают все больший недостаток влаги.

– Успешный опыт реконструкции русла Соломенки позволяет нам инициировать восстановление более крупных водотоков, в том числе реки Наревка, научное обоснование восстановления меандрирования которой недавно завершил Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, – сообщили в научном отделе нацпарка.

Работы по восстановлению гидрологического режима Беловежской пущи проводятся с 2015 года в рамках Программы поддержки заповедности Беловежской пущи, выполняемой ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» и общественной организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны» при поддержке Франкфуртского зоологического общества (Германия).
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Какие компании и предприятия победили в конкурсе «Предприниматель года»
В ГАИ рассказали, как действовать, если вы заметили на дороге пьяного водителя или пешехода
Президент Ирана считает, что страна преодолела третью волну коронавируса
В Беларуси к 2025 году можно будет подтверждать квалификацию без получения профессии
Лесхозы в этом сезоне планируют собрать более 1,2 тысячи тонн шишек
Президент встретился со специальным представителем Папы Римского
Сегодня в Минске наградят лучших предпринимателей года
Является ли беременность дополнительным риском заражения COVID-19? Отвечает педиатр
В США во время перестрелки погиб полицейский
Восстановление извилистости водотоков в Беловежской пуще будет продолжено
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
С наступающим!
Прогноз погоды на 18 декабря: мокрый снег, дождь, гололедица и от -2 °С до +5 °С
Врач объяснила, чем грозит неправильное ношение масок
Испытание вакцины от COVID-19 на добровольцах началось во Вьетнаме
Возвращаемый модуль зонда "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта совершил приземление
На Светлогорском ЦКК произвели первую партию вискозной целлюлозы
В Минске новогодние торговые площадки откроются 18 декабря
Способна навредить миллионам устройств: в Android-устройствах нашли опасную уязвимость
Жительница Малоритского района за избиение пенсионера получила шесть лет колонии
Эксперты определили основные факторы демографического благополучия в Союзном государстве
Артисты Большого театра выступят в образах кумиров ХХ века во время концерта "Новогодний маскарад"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пол или гендер – какая в Европе разница?
В Якутии из-за сильных морозов отменили занятия в младших классах
«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой». Роналду не реализовал пенальти
Минздрав: от новогодних корпоративов в этом году лучше отказаться
Жительница Лепеля во время драки откусила сопернице палец
«Минскхлебпром» планирует открыть пекарню в Раковском предместье
Мужским спринтом начнется четвертый этап Кубка мира по биатлону
Коронавирус у беременных: какие препараты принимать и безопасно ли заниматься самолечением
Разноцветный, со вкусом арбуза и даже с Марса: 20 интересных фактов о снеге
Почти полвека жизнь Михаила Дриневского была неразрывно связана с Национальным академическим народным хором Беларуси им. Г. И. Цитовича
Уже более 70 процентов котельных системы ЖКХ работает на местных видах топлива
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Очень мелко буржуазная пертурбация
Гомельчанам предложили собрать виртуальную коллекцию советских новогодних открыток
На ООО «Амкодор-Можа» в Крупках презентовали сельхозтехнику, которая точно заинтересует аграриев
Российская супермодель снялась в плаще на голое тело (Фото)
На чемпионате Беларуси Илья Шиманович намерен отобрать у Адама Пити мировой рекорд
Интерн Александра Катлинская активно помогает больным с COVID-19 и получает профессиональный опыт у лучших инфекционистов
В ряде европейских государств власть и общество все чаще говорят на разных языках, что только разжигает протестные настроения
Как собственная переработка помогает экономике хозяйства?
«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании по футболу
Барановичская горбольница получит новое медоборудование по гранту правительства Японии
Историки, аналитики, политологи высказали мнения о том, как противостоять героизации нацизма
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Потрясатели Вселенной
Андрей Король: в наши дни важно определить правильную стратегию разговора, чтобы убрать информационный вакуум, заполненный пропагандой и внешними технологиями манипулирования
Байден намерен сделать прививку от коронавируса на следующей неделе
Насколько внезапна «внезапная» остановка?
Авторы
СКАНИРУЙТЕ