Восстановление извилистости водотоков в Беловежской пуще будет продолжено

Опыт восстановления естественного русла малой реки Соломенка в Беловежской пуще признан успешным, и аналогичные работы вскоре могут начаться и на других водотоках заповедной территории, сообщили в природоохранном учреждении.
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– Восстановление меандрирования (извилистости. – Прим. ред.) малой реки Соломенки в Национальном парке «Беловежская пуща» – знаковый проект, – проинформировали в научном отделе. – В 2018 году с целью ренатурализации Соломенки было построено 15 плотин, чтобы перенаправить спрямленную реку в ее прежние меандры. Обследование реки Соломенки в декабре 2020 года показало, что плотины функционируют в проектном режиме, вода перенаправляется в старые меандры и задерживается в пойме. Нескольким плотинам требуется мелкий ремонт, который планируется провести будущей весной силами Пружанского ПМС, национального парка и не без помощи волонтеров.
В нацпарке подчеркнули, что прямые линии не характерны для природы, тем более для лесных рек:
– Реки просто обязаны путаться и петлять, образуя меандры и старицы, жить своей жизнью в балансе и гармонии с окружающим их древним лесом. Самые естественные и совершенные формы были созданы не человеком, а под непрерывным воздействием неподвластных ему природных сил. Благодаря этому естественные лесные реки так похожи на произведения искусства.
В XIX-XX веках большинство рек Беловежской пущи пострадали от мелиорации и были частично или полностью канализированы, превратившись из питающих лес артерий в сеть осушительных каналов. В связи с этим и происходящими климатическими изменениями экосистемы Беловежской пущи с каждым годом испытывают все больший недостаток влаги.
– Успешный опыт реконструкции русла Соломенки позволяет нам инициировать восстановление более крупных водотоков, в том числе реки Наревка, научное обоснование восстановления меандрирования которой недавно завершил Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, – сообщили в научном отделе нацпарка.
Работы по восстановлению гидрологического режима Беловежской пущи проводятся с 2015 года в рамках Программы поддержки заповедности Беловежской пущи, выполняемой ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» и общественной организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны» при поддержке Франкфуртского зоологического общества (Германия).
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Восстановление извилистости водотоков в Беловежской пуще будет продолжено
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК