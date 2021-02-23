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Источник: СБ Беларусь сегодня
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Эксперты и практики - о том, как воспитать патриота

Воспитать патриота

Возможные штрихи будущей госпрограммы патриотического воспитания

От «символического» противостояния до образовательного успеха: как воспитать настоящих патриотов своего Отечества в условиях непрекращающихся информационных войн и навязывания сомнительных ценностей извне? И как объяснить, что за красивой внешне символикой порой скрывается кровавое прошлое? Порассуждать над этим мы предложили компетентным экспертам — делегатам VI Всебелорусского народного собрания: заместителю председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Олегу Гайдукевичу и директору СШ № 17 города Борисова Андрею Волкову, а также доценту Белорусского национального технического университета, кандидату исторических наук Дмитрию Хромченко.

Фото Юрия Мозолевского.

Знания — сила




Дмитрий ХРОМЧЕНКО:
— Исторически так сложилось, что бчб-символика всплывала в основном в условиях оккупации — кайзеровской, гитлеровской. Сегодня она всплыла в условиях реальной независимости. Но к чему нас сейчас призывают ее сторонники? К слому политического и экономического механизма, вследствие чего Беларусь будет отброшена в своем развитии на десятки лет назад? А в условиях хаоса и глубокого кризиса, в мутной воде и под шумок зарубежные доброхоты прихватизируют наше национальное достояние?
Д. Хромченко: В период между 1991 и 1995 годами в ряде публикаций и даже в отдельных учебниках предпринимались попытки доказать «многовековую историю» бчб-флага, в том числе такими сомнительными мерами, как обращение к легенде о всаднике с белой окровавленной повязкой в руке. А также прямой фальсификацией истории: утверждениями о том, что такое знамя было у Великого Княжества Литовского. На самом же деле государственная хоругвь ВКЛ была красного цвета. Весьма распространенной была ссылка на средневековую картину «Битва под Оршей 1514 года», где якобы в центре просматриваются бчб-вымпелы. Но, во-первых, на вымпелах, укрепленных возле наконечников копий, мы видим не горизонтальную красную полосу, а крест. Во-вторых, в центре над основной массой польско-литовского войска мы видим государственную хоругвь ВКЛ красного цвета. То есть «доказательства» многовековой истории бчб не выдерживают никакой критики.

Применение белорусами национальной символики относится рядом источников к декабрю 1917 года — времени проведения первого Всебелорусского съезда. Однако читаем отрывок из стенографического отчета о начале съезда, опубликованного в газете «Белорусская рада» 10 декабря 1917 года: «Великий исторический день. Сегодня решается судьба веками угнетенной Белоруссии. 8 ч. 45 минут вечера. Взвивается занавес. Впереди стол президиума. Сзади совет старейшин. В центре стоит белый стяг, на котором написано: «Нехай жыве вольная Беларусь». Слева национальное красно-белое знамя с надписью: «За родный край, за вольную Беларусь». Справа красное знамя Белорусской Социалистической Грамады». Ни слова о трехцветном знамени!

А. Волков: Проблема адекватного восприятия информации не нова. Мы живем в мире информационно-коммуникационных технологий, объемы информации каждый год многократно увеличиваются. И основной нашей недоработкой является недостаточное обучение населения — не только детей и подростков, но и молодежи, а также старшего поколения — работе со средствами массовой информации. Мы зачастую верим во все написанное, а на самом деле все необходимо анализировать и сопоставлять с действительностью.

О. Гайдукевич: И об этом следует прямо и правдиво говорить нашей молодежи. Рассказывать правду про события 1917—1918 годов, про государственность Беларуси. И о том, что в годы Великой Отечественной войны бчб-флаг использовали коллаборанты, которые предали Родину.

Предательское прошлое

Д. Хромченко: После начала Великой Отечественной войны вместе с вермахтом «в обозе» прибыли и деятели Белорусской Народной Республики. Их использовали оккупанты в качестве гражданской администрации для связи с местным населением, в военизированных полицейских формированиях. Например, делегат первого Всебелорусского съезда Радослав Островский вскоре после окончания съезда поступил на службу в белогвардейскую армию генерала Деникина, затем эмигрировал в Польшу. С осени 1941-го работал в оккупационной администрации Минска, затем бургомистром в Могилеве. Одновременно с 1943 года возглавлял так называемую Белорусскую центральную раду, марионеточный орган управления при оккупационной власти, по сути, преемницу рады БНР. Центральную раду в народе еще называли «центральной здрадой».

К слову, бчб-флаг во время нацистской оккупации устанавливался над зданиями управ, бело-красно-белые повязки на рукавах носили полицейские.

С октября 1941 года возглавил в Минске так называемую Белорусскую народную самопомощь, своего рода вспомогательный орган оккупационной власти, и был советником у генерального комиссара Беларуси Вильгельма Кубе еще один активный деятель БНР — Иван Ермаченко. Вместе с председателем рады БНР в эмиграции Василием Захарко он представил в гитлеровский МИД специальный доклад, в котором пространно излагалась политическая, экономическая и социальная ситуация в Беларуси, состояние ее дорог, настроения людей. Эту информацию всячески пытались добыть перед Великой Отечественной войной немецкие шпионы. 27 июня 1941 года, в первую же неделю после начала войны, было спешно назначено общее собрание эмигрантов под председательством Ермаченко, на котором была принята приветственная телеграмма Гитлеру по поводу вступления немецких войск на территорию Беларуси и резолюция об оказании всемерной помощи вермахту.

«Символическая» борьба

Олег ГАЙДУКЕВИЧ:
 — Сторонники бчб-флага должны признать, что, к сожалению, они сами сделали очень многое для его дискредитации уже в наше время. Он связан с попытками решить судьбу страны на улице, стал у многих за последние годы ассоциироваться с событиями в Украине, где бандиты убивали людей и развернули гражданскую войну. То есть сторонники бчб-флага сами сделали многое, чтобы было негативное восприятие его. Но мое мнение таково: не стоит воевать с историей. Просто надо рассказывать правду и отстаивать свою позицию. Убежден, что мы всегда в таком случае победим.
Фото Александра Кушнера.
О. Гайдукевич: И все же бчб-флаг был некоторое время государственным. То было страшное время, страшный этап истории. Развал страны, нищета. И мы прекрасно помним, что тогда предотвратили приход националистов к власти. С другой стороны, историю не перепишешь. Действительно, с 1991 по 1995 год бело-красно-белое полотнище было государственным флагом нашей страны. И под ним служили войсковые и правоохранительные подразделения. Но на референдуме 14 мая 1995 года за принятие новых государственных герба и флага проголосовало 75,1 процента принявших участие в нем. С тех пор прошло 26 лет, и нас толкают в прошлое, чтобы мы опять начинали заново строительство государства. Да бросьте вы!

Мы под красно-зеленым флагом построили полноценное суверенное и независимое государство, а нам предлагают отказаться от этого этапа и начать все сначала.

Убежден: надо говорить правду — то, как оно было на самом деле. И тогда люди всегда поддержат адекватную, нормальную и честную точку зрения.

Д. Хромченко: 30 лет назад, когда была провозглашена независимость Республики Беларусь, как уже отмечалось, страна находилась на грани экономического коллапса. Катастрофическое снижение уровня жизни населения вызывало недовольство народа и способствовало внедрению в его сознание популистских лозунгов. Подталкиваемые оппозицией, многие вышли на улицы, председатель Верховного Совета Николай Дементей ушел в отставку, а пост автоматически занял его заместитель Станислав Шушкевич, баллотировавшийся от оппозиции. Одним из первых его шагов стало принятие новой символики. На протяжении нескольких часов я наблюдал по ТВ за тем, как председательствующий на сессии Шушкевич пытался продавить утверждение бчб-флага и герба «Погоня».

Несколько раз после уговоров депутатов вопрос ставился на голосование, и всякий раз за утверждение бчб‑флага голосовала меньшая часть, состоящая, скорее всего, в основном из членов БНФ и их сторонников. Снова начинались уговоры, длившиеся более трех часов, только к полуночи депутаты были взяты измором — и незначительным большинством голосов символика была утверждена.

О. Гайдукевич: И просуществовала до 1995 года. Напомню, наша партия была единственной, кто поддержал на референдуме смену прежней символики на нынешнюю. И с нынешней символикой мы прошли огромный путь и достигли очень многого.

По сути, нынешний государственный флаг уже имеет историю побед, которыми мы все гордимся. Второй момент: он тесно связан с флагом БССР, флагом моего деда и прадеда, воевавших в Великой Отечественной войне. И этот флаг несет огромное воспитательное значение.

Убежден, что любая страна, занимающаяся сменой флагов и гербов, переименовыванием улиц и сносом памятников, катится в пропасть. И гордость Беларуси как раз в том, что мы никогда этого не делали, никогда не плевали в историю.

А. Волков: История государства — это святое. И конечно же, мы должны ее показывать такой, какой она была на самом деле. В плане воспитания у нас есть большой и положительный опыт, многие вещи мы делаем правильно и грамотно. У нас очень хорошие специалисты, которые в школах и вузах качественно проводят свою работу по образованию и воспитанию молодежи.

Историческое воспитание


Андрей ВОЛКОВ:
— Воспитанный человек — тот, кто может контролировать себя, свои поступки. И ту информацию, которую в него пытаются влить через СМИ. Это и вопросы информационной безопасности личности, и вопросы умения искать и находить достоверные сведения, и вопросы интерпретации информации из социальных сетей, телеграм-каналов. И способность понимать границы дозволенного и недозволенного.
А. Волков: Однако вопрос воспитания — как патриотического, так и вообще — актуален всегда. События 2020 года заставили нас задуматься об этом особенно тщательно и предметно, но с проблемой данной мы сталкиваемся уже не первый год. И как ее исчерпывающе решать, пока не знаем. Дети подвержены влиянию средств массовой коммуникации, с которыми ни семья, ни школа еще не умеют работать на все 100 процентов.

Поэтому весьма актуален вопрос медиаграмотности. Мы должны дать учащимся определенные навыки, которые позволили бы оценивать и анализировать сообщения, получаемые из средств массовой коммуникации и СМИ — телеграм-каналов, YouTube, социальных сетей.

Поток информации, обрушивающийся сегодня на людей (не только на детей), колоссален. И задача школы — вооружить наше подрастающее поколение умениями и навыками, которые бы позволили не только анализировать получаемую информацию, но и грамотно создавать свою.

Д. Хромченко: Неоднократно в беседах со школьниками и даже студентами на вопрос о символике Великого княжества Литовского следовал однозначный ответ: знамя было бчб. Это один из примеров внедрения в сознание молодого поколения искаженных исторических фактов. На такой основе и делает молодежь самостоятельные выводы.

О. Гайдукевич: Я сторонник того, чтобы мы больше внимания уделяли не запретам, а идеологической и воспитательной работе с молодежью, как и со всеми нашими гражданами. Это гораздо важнее, ведь для молодых людей 16—17 лет чем больше запрещаешь, тем больше хочется. То есть, с одной стороны, должна быть неотвратимость наказания в соответствии с законом. Но при этом воспитывать людей стоит не запретами, а разъяснениями и посылами. Лучшее лекарство против лжи — правда. Пусть о прошлом спорят историки. Мы должны думать о будущем: как объединить страну и как двигаться вперед.

osipov@sb.by
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