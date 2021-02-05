Испанские ученые провели исследование и рассказали о неожиданных симптомах коронавируса, сообщает УНИАН.
Они изучали течение COVID-19 у пациентов в мадридском полевом госпитале в апреле 2020-го и по итогам исследования сделали выводы.
Так, одним из ранних симптомов вируса могут быть изменения на языке, коже рук или стоп.
В эксперименте приняли участие 666 пациентов с коронавирусом. Почти у четверти из них были опухание и воспаление языка, образования, выпуклости и пятна на нем. Некоторые жаловались на жжение в ладонях и ступнях. Отдельные пациенты сообщали о покраснениях и отеках рук или ног.
Специалисты отметили, что такие симптомы возникали только у взрослых с пневмонией, поэтому не рекомендовали использовать их как уникальный индикатор при диагностике COVID-19.
Фото: pixabay.com
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Воспаление языка и не только. Ученые выявили новые симптомы COVID-19
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