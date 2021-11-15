Воскресенский: поляки хотят, чтобы на границе была братская могила

Польский режим Дуды продолжает издеваться над несчастными женщинами и детьми, оказывать на них психологические атаки. Об этом в вечернем выпуске новостей телеканала Беларусь 1 заявил директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский.





Вместо того, чтобы открыть гуманитарный коридор и оказать помощь беженцам, режим Дуды показывает свое истинное лицо, тем самым раздражая остальной Евросоюз, считает Юрий Воскресенский, также приехавший на место нового стихийного лагеря на польской границе:

- То, что Польша выступила против всей цивилизованной Европы, это не новость. И то, что мы сейчас наблюдаем - это просто констатация факта. Действительно, Германия хочет принять этих людей, о чем заявили и мэр Мюнхена, и мэр Нюрнберга, и руководство Дюссельдорфа. Но польский режим Дуды продолжает издеваться над несчастными женщинами, детьми, оказывать на них психологические атаки. И совсем не удивительно, что нервы у людей сдали и они побежали с голыми руками, с детьми и своими нехитрыми пожитками штурмовать эту границу.

Политолог замечает, что позиция польских властей не выдерживает никакой критики:

- Казалось бы - откройте и решите тем самым вопрос, предоставьте гуманитарный коридор! Нет, как мы и предполагали, они хотят, чтобы здесь была братская могила.