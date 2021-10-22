Воскресенский о запрете на въезд в Украину: это оскал украинской демократии

Фото:

БЕЛТА

, – рассказал Юрий Воскресенский.Политик уверен, власть в Украине полностью дезорганизована. Одна ветвь власти не понимает, что делает другая:Юрий Воскресенский считает, что эти действия – месть за участие в Киевском международном экономическом форуме:Директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» не удивился таким действиям Украины: