Воскресенский о запрете на въезд в Украину: это оскал украинской демократии

В ночь с 21 на 22 октября Юрий Воскресенский не смог въехать в Украину. Его развернули на границе со словами, что он – угроза национальной безопасности страны. Подробности инцидента директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» рассказал в эфире телеканала «ОНТ»:
Фото: БЕЛТА
– Ночью выехал в Киев по приглашению украинских депутатов. Мы должны были переговорить и обсудить вопросы, касающиеся аукционной поставки электроэнергии из Беларуси в Украину. Когда я въехал на пограничную заставу, произошло что-то непонятное. Они [пограничники] начали изучать мой паспорт, куда-то убежали. В течение часа я сидел в специальной комнате. Потом мне вынесли мой паспорт с печатью, что мне «заборонен» въезд в Украину до 2024 года. Наверное, Бен Ладен такой запрет не получал, – рассказал Юрий Воскресенский.
Политик уверен, власть в Украине полностью дезорганизована. Одна ветвь власти не понимает, что делает другая:
– Как можно приглашать человека, чтобы потом самим ставить ему запрет? Это, безусловно, оскал украинской демократии. Вот такой демократии нам не нужно, и от такой приходят в ужас даже многие страны Европы.
Юрий Воскресенский считает, что эти действия – месть за участие в Киевском международном экономическом форуме:
– Там мы заявили о позиции Беларуси громко и во всеуслышание. Во-вторых, это внутриклановые и внутриолигархические разборки, где олигархи, которые управляют Украиной, дали понять «Слугам народа», что не по Сеньке шапка.
Директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» не удивился таким действиям Украины:
– Это антиправовое и антидемократическое решение в отношении человека, который всегда комплиментарно ставился к Украине (как к государству, так и к украинскому народу), еще раз показало, что надо перечитать статью Дмитрия Анатольевича Медведева. Договариваться о чем-то можно с вассалами, а не с сюзеренами.