Воскресенский о своем участии в Киевском экономическом форуме: я надеюсь очень качественно и плодотворно там поработать

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, – отметил гость программы.Юрий Воскресенский не стал называть имен тех, от кого получил приглашение, однако обозначил, что это представитель высшего политического руководства. Политик передал редакторам программы фотографию, на которой он снят с руководителем фракции «Слуга народа», ближайшим соратником Владимира Зеленского Давидом Арахамией.Напомним, Киевский международный экономический форум проходит в Киеве 7–8 октября.