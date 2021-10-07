Воскресенский о своем участии в Киевском экономическом форуме: я надеюсь очень качественно и плодотворно там поработать

Об этом заявил директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
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– На форуме ожидается участие практически всего украинского правительства, известных политиков, журналистов, топ-менеджеров мировых компаний. Я надеюсь очень качественно и плодотворно поработать там в кулуарах, – отметил гость программы.
Юрий Воскресенский не стал называть имен тех, от кого получил приглашение, однако обозначил, что это представитель высшего политического руководства. Политик передал редакторам программы фотографию, на которой он снят с руководителем фракции «Слуга народа», ближайшим соратником Владимира Зеленского Давидом Арахамией.
Напомним, Киевский международный экономический форум проходит в Киеве 7–8 октября.