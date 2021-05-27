Сегодня первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк провел прием граждан в Могилевском горисполкоме. Вопросы касались традиционных для жителей тем – жилищно-коммунального хозяйства, транспортного сообщения, жилья.
А вот ветеран из Могилева поднял острую для нынешнего времени тему – влияния на страну извне. Он отметил, что это тот момент, когда мы все должны поддержать Беларусь, сплотиться.
– Сегодня приемы граждан – очень мощный инструмент: это прямая связь между населением и органами государственной власти. Как правило, на приемы приходят люди совершенно разных возрастов, с разными проблемами. Но их объединяет одно – надежда. Надежда на то, что им помогут. Органы представительной власти – депутаты разного уровня, и, само собой, органы исполнительной власти призваны помогать, подсказывать. И если даже не получается в текущем моменте решить проблемы, человек получает справедливый, исчерпывающий ответ, в каком направлении двигаться дальше. Мы стараемся помогать, многие вопросы решаются, какие-то на уровне города, области, другие нужно выносить на более высокую ступень – председателей облисполкомов и даже Президента. Один из таких вопросов затронули в прошлом году жители одного из домов, он касался жилья. С ситуацией удалось разобраться. Это важное свидетельство того, что такая форма работы действенная и эффективная. Поэтому практику прямых линий будем продолжать и дальше, – рассказал порталу sb.by Дмитрий Воронюк.
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Воронюк провел прием граждан в Могилевском горисполкоме
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