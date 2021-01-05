Такое мнение высказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк на VII Пленуме ЦК БРСМ.
Фото: БЕЛТА
На Пленуме, который состоялся в Республиканском доме молодежи, избрали 140 участников VI Всебелорусского народного собрания. В их числе студенты, молодые руководители предприятий, инженеры, рабочие, военнослужащие, педагоги, спортсмены, перечисляет Дмитрий Воронюк:
– Мы внимательно обсуждали каждую кандидатуру и избрали самых достойных, они представляют разные регионы и сферы. Это активные ребята, у которых много идей для развития страны. Не стоит забывать, что на каждом участнике форума лежит огромная ответственность перед будущими поколениями.
Дмитрий Воронюк отметил, что избранию участников предшествовала работа сотен молодежных дискуссионных площадок по всей стране:
– Во время таких встреч мы обсуждали разные темы. Говорили о первых рабочих местах, формировании комфортных условий труда, доступности жилья и создании семьи. Уверен, что некоторые идеи, предложенные молодежью, войдут в общую концепция развития страны.
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Воронюк: на каждом участнике Всебелорусского народного собрания лежит огромная ответственность
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