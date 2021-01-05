Воронюк: на каждом участнике Всебелорусского народного собрания лежит огромная ответственность

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На Пленуме, который состоялся в Республиканском доме молодежи, избрали 140 участников VI Всебелорусского народного собрания. В их числе студенты, молодые руководители предприятий, инженеры, рабочие, военнослужащие, педагоги, спортсмены, перечисляет Дмитрий Воронюк:Дмитрий Воронюк отметил, что избранию участников предшествовала работа сотен молодежных дискуссионных площадок по всей стране: