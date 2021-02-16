60 процентов вакансий — рабочие.

Кадры есть, да не те

Заводские «пряники» для молодого специалиста

Отраслевые фонды помогут гибко переобучать?

Как рассказалана 1 января 2021 года в службу занятости наниматели заявили более 16 тысяч вакансий, из них 60 процентов — по рабочим специальностям.Пандемия дала о себе знать. Спрос столичных организаций на кадры сократился почти на 21 процент. Организации иностранной формы собственности снизили спрос на рабочую силу на 44 процента, частной формы собственности — на 20 процентов, государственной — на столько же. Самое существенное падение потребности в работниках произошло в организациях, которые предоставляют услуги по временному проживанию и питанию, и это понятно: в период подъема заболеваемости они оказались мало востребованными.Наибольшую потребность в кадрах на начало года заявили организации промышленности, социальных услуг, строительства, торговли, образования. В базе свободных рабочих мест столицы — более тысячи профессий. 16 процентов из них — это предложения неквалифицированного труда.— анализирует Татьяна Кудевич.Откуда такое несоответствие? Во многом это результат того, что кадры используются не по профилю полученного образования. По данным обследования домашних хозяйств, каждый третий занятый в экономике выполняет работу, не соответствующую его квалификации. 30 процентов обладателей высшего образования трудятся на местах ниже по квалификации или вовсе не по своей специальности. А среди лиц со средним специальным и профессионально-техническим образованием показатель еще выше: 45 и 42 процента соответственно.Что делать? Один из путей — обучение и переобучение желающих. Столичный центр занятости предлагает 25 направлений получения профессии. Причем в 70 процентах случаев — с гарантированным трудоустройством. Более 30 организаций города готовы заключать договор и принимать безработных после обучения. Если наниматель желает, то для его организации можно провести групповое обучение. Но активного отклика у безработных это предложение пока не нашло. Когда служба занятости проинформировала о такой возможности почти 2800 граждан, согласилось только 316 человек.Проблему кадрового дефицита усугубляет старение населения.— отмечает Татьяна Кудевич.резюмирует она.По словам первого заместителя министра труда и социальной защиты Андрея Лобовича, темпы старения населения таковы, что нехватка трудовых ресурсов в ближайшие годы может возрасти. Поэтому крайне важно отрегулировать баланс заказа со стороны нанимателей и обеспечение его со стороны системы образования.подтвердила: покрыть потребности в кадрах в последние годы непросто. Хотя со стороны завода сделано все возможное, чтобы привлечь по распределению молодых специалистов и закрепить их, для этого действует целая система бонусов.Но, несмотря на все «пряники», о стопроцентной закрепляемости кадров говорить не приходится. В прошлом году около 30 процентов прибывших молодых специалистов забрали в армию, 12 процентов, отработав положенный срок, ушли на вольные хлеба. Приходится заполнять вакансии, проводя обучение на производстве, а также через службу занятости.К качеству взаимодействия с учебными заведениями и центром занятости претензий нет. По мнению начальника отдела кадров ОАО «Минский тракторный завод», оно на высочайшем уровне.— говорит Татьяна Бородич.соглашается: за последние десятилетия число обучающихся в учреждениях профессионального образования уменьшилось почти в два раза. Контрольные цифры приема абитуриентов выполнять все сложнее.— уверяет глава РИПО.За счет кого можно решить вопрос заполнения свободных мест на предприятиях? Одна из мер, по мнению главы РИПО, — подготовка и повышение квалификации взрослых работников через ресурсные центры по различным отраслям экономики. Через эти структуры уже прошло 20 000 человек. Но пока в законодательстве нет механизмов финансирования на повышение квалификации и переобучение. Их нужно создать, считает Голубовский, включив в эту работу не только учебные заведения, но и сами предприятия.— аргументирует Валерий Голубовский.Ректор РИПО предлагает создавать отраслевые фонды: каждый месяц предприятия одного направления делают отчисления, формируют фонд, а при необходимости получают финансирование на подготовку кадров. Другое дело, готовы ли сами предприятия участвовать в создании фондов?Заместитель председателя Республиканской ассоциации предприятий промышленности Сергей Деревяго счел идею рискованной. При этом добавил: если провести пилотный проект на одной отрасли и он себя зарекомендует, инициативу стоит поддержать.