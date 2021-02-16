60 процентов вакансий — рабочие.
Кадры есть, да не теКак рассказала заместитель председателя комитета — начальник управления занятости комитета по труду, занятости и социальной защите Татьяна Кудевич, на 1 января 2021 года в службу занятости наниматели заявили более 16 тысяч вакансий, из них 60 процентов — по рабочим специальностям.
Пандемия дала о себе знать. Спрос столичных организаций на кадры сократился почти на 21 процент. Организации иностранной формы собственности снизили спрос на рабочую силу на 44 процента, частной формы собственности — на 20 процентов, государственной — на столько же. Самое существенное падение потребности в работниках произошло в организациях, которые предоставляют услуги по временному проживанию и питанию, и это понятно: в период подъема заболеваемости они оказались мало востребованными.
Наибольшую потребность в кадрах на начало года заявили организации промышленности, социальных услуг, строительства, торговли, образования. В базе свободных рабочих мест столицы — более тысячи профессий. 16 процентов из них — это предложения неквалифицированного труда.
— Казалось бы, выбор есть, при желании можно трудоустроиться, — анализирует Татьяна Кудевич. — Но официальные предложения рабочей силы, ее качественный состав не могут удовлетворить кадровую потребность нанимателей города. Профессионально-квалификационный дисбаланс — одна из серьезных проблем города. Сегодня на одного зарегистрированного безработного приходится 21 вакансия. Многие предприятия не могут найти квалифицированных рабочих.
Откуда такое несоответствие? Во многом это результат того, что кадры используются не по профилю полученного образования. По данным обследования домашних хозяйств, каждый третий занятый в экономике выполняет работу, не соответствующую его квалификации. 30 процентов обладателей высшего образования трудятся на местах ниже по квалификации или вовсе не по своей специальности. А среди лиц со средним специальным и профессионально-техническим образованием показатель еще выше: 45 и 42 процента соответственно.
Что делать? Один из путей — обучение и переобучение желающих. Столичный центр занятости предлагает 25 направлений получения профессии. Причем в 70 процентах случаев — с гарантированным трудоустройством. Более 30 организаций города готовы заключать договор и принимать безработных после обучения. Если наниматель желает, то для его организации можно провести групповое обучение. Но активного отклика у безработных это предложение пока не нашло. Когда служба занятости проинформировала о такой возможности почти 2800 граждан, согласилось только 316 человек.
Проблему кадрового дефицита усугубляет старение населения.
— Продление пенсионного возраста всего лишь на время приостановило процесс сокращения трудовых ресурсов, — отмечает Татьяна Кудевич. — Сейчас в столице 23 процента работников старше 55 лет. Это самый высокий показатель среди регионов. А среди рабочих доля возрастных достигает 30 процентов.
— Наши промышленные организации могут не укомплектоваться, — резюмирует она. — Те, кто старше 55, уйдут на пенсию, а им на смену прийти будет некому.
По словам первого заместителя министра труда и социальной защиты Андрея Лобовича, темпы старения населения таковы, что нехватка трудовых ресурсов в ближайшие годы может возрасти. Поэтому крайне важно отрегулировать баланс заказа со стороны нанимателей и обеспечение его со стороны системы образования.
Заводские «пряники» для молодого специалистаЗаместитель начальника управления — начальник отдела кадров ОАО «Минский тракторный завод» Татьяна Бородич подтвердила: покрыть потребности в кадрах в последние годы непросто. Хотя со стороны завода сделано все возможное, чтобы привлечь по распределению молодых специалистов и закрепить их, для этого действует целая система бонусов.
— Мы формируем заявки учебным заведениям на специалистов по договорам. Ежегодно к нам приходит 56—60 выпускников вузов и около 360 человек по рабочим профессиям. Ускорили срок адаптации на рабочем месте: раньше на это выделяли год, теперь — не более трех-шести месяцев. Стимулируем остаться у нас работать различными материальными выплатами, оплачиваемым повышением квалификации и продолжением образования, карьерным ростом, поддерживаем институт наставничества, даем общежитие одиноким — одним словом, бонусов много. Например, специалист, который приходит к нам от службы занятости, должен отработать год, чтобы получить десятипроцентную надбавку к окладу, а молодой специалист получает ее с первого месяца работы. А если у него средний балл диплома 8,4, то надбавка — 25 процентов.
Но, несмотря на все «пряники», о стопроцентной закрепляемости кадров говорить не приходится. В прошлом году около 30 процентов прибывших молодых специалистов забрали в армию, 12 процентов, отработав положенный срок, ушли на вольные хлеба. Приходится заполнять вакансии, проводя обучение на производстве, а также через службу занятости.
К качеству взаимодействия с учебными заведениями и центром занятости претензий нет. По мнению начальника отдела кадров ОАО «Минский тракторный завод», оно на высочайшем уровне.
— Просили увеличить долю выпускников для нашего предприятия, но слышим ответ: не можем же мы отдать на тракторный 99 процентов своих выпускников! — говорит Татьяна Бородич.
Отраслевые фонды помогут гибко переобучать?Ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский соглашается: за последние десятилетия число обучающихся в учреждениях профессионального образования уменьшилось почти в два раза. Контрольные цифры приема абитуриентов выполнять все сложнее.
— И дело не в том, что плохо проводится профориентация, — уверяет глава РИПО. — Доля приходящих к нам выпускников школ в общем потоке поступающих не меняется. Проблема в том, что сейчас мы имеем дело с поколением, рожденным в период максимального демографического спада. Молодежи просто не хватает.
За счет кого можно решить вопрос заполнения свободных мест на предприятиях? Одна из мер, по мнению главы РИПО, — подготовка и повышение квалификации взрослых работников через ресурсные центры по различным отраслям экономики. Через эти структуры уже прошло 20 000 человек. Но пока в законодательстве нет механизмов финансирования на повышение квалификации и переобучение. Их нужно создать, считает Голубовский, включив в эту работу не только учебные заведения, но и сами предприятия.
— Если такое крупное предприятие, как тракторный завод, может себе позволить выделить средства на переобучение, заключив договор с учреждением образования, то большинство малых и средних предприятий — увы, нет, — аргументирует Валерий Голубовский. — Возьмем организации по автосервису. Если бы они могли обучить людей обслуживанию систем кондиционирования, то в перспективе увеличили бы и объем услуг, и, соответственно, свою прибыль. Но на подготовку специалистов у них нет денег.
Ректор РИПО предлагает создавать отраслевые фонды: каждый месяц предприятия одного направления делают отчисления, формируют фонд, а при необходимости получают финансирование на подготовку кадров. Другое дело, готовы ли сами предприятия участвовать в создании фондов?
Заместитель председателя Республиканской ассоциации предприятий промышленности Сергей Деревяго счел идею рискованной. При этом добавил: если провести пилотный проект на одной отрасли и он себя зарекомендует, инициативу стоит поддержать.
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