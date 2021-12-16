Вопросы двустороннего сотрудничества Беларуси и Китая обсудили в Министерстве спорта и туризма

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-китайского взаимодействия, в частности проведение зимней Олимпиады в Пекине, перспективы совместной подготовки спортсменов к мировым стартам и посещение спортивных объектов.На встрече также присутствовали заместитель министра Александр Барауля, директор РНПЦ спорта Ирина Малеваная и директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» Александр Гагиев.