Вопросы двустороннего сотрудничества Беларуси и Китая обсудили в Министерстве спорта и туризма

Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук 16 декабря встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюном. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-китайского взаимодействия, в частности проведение зимней Олимпиады в Пекине, перспективы совместной подготовки спортсменов к мировым стартам и посещение спортивных объектов.
На встрече также присутствовали заместитель министра Александр Барауля, директор РНПЦ спорта Ирина Малеваная и директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» Александр Гагиев.