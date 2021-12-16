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  2. Вопросы двустороннего сотрудничества Беларуси и Китая обсудили в Министерстве спорта и туризма

Вопросы двустороннего сотрудничества Беларуси и Китая обсудили в Министерстве спорта и туризма

Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук 16 декабря встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюном. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма.


В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-китайского взаимодействия, в частности проведение зимней Олимпиады в Пекине, перспективы совместной подготовки спортсменов к мировым стартам и посещение спортивных объектов.

На встрече также присутствовали заместитель министра Александр Барауля, директор РНПЦ спорта Ирина Малеваная и директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» Александр Гагиев.
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Фото: Александр КУШНЕР
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