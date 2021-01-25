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  2. Вопрос введения биометрических документов рассматривается на совещании у Президента

Вопрос введения биометрических документов рассматривается на совещании у Президента

Совещание по вопросу введения в нашей стране биометрических документов проходит сегодня во Дворце Независимости. Открывая его, Глава государства напомнил, что работа в этом направлении ведется уже давно:


– Правительство, должностные лица информируют, что все готово: сформированы информационные системы, закуплено необходимое оборудование, проведена разъяснительная работа с населением. Можно хоть завтра выдавать идентификационные карты и новые паспорта. Нужно только создать необходимое правовое регулирование, подписав соответствующий Указ. Естественно, если мы в общество, в экономику вводим что-то новое, нужны соответствующие правовые регулирующие нормативные документы. Порядок должен быть!

Александр Лукашенко подчеркнул: предполагается, что данное новшество затронет абсолютно всех, однако при этом отметил, что белорусы благодаря данной технологии должны получить дополнительные возможности, а не проблемы.


– Как мне докладывают, внедрение биометрических документов послужит толчком для развития электронных услуг, сократит время на совершение ряда процедур, повысит защищенность от подделок, – обозначил Глава государства. – То, что мы толкаем развитие электронных услуг – хорошо. То, что это повысит защищенность от подделок – глубоко сомневаюсь исходя из последних событий. Поэтому я и решил, в силу определенных причин, рассмотреть в более широком кругу с заинтересованными разработчиками проект Указа, который бы регулировал порядок в освоении биометрических документов и паспортов в частности. Есть большие сомнения. И не только у меня, но и у людей. Вы помните, на том этапе, когда мы только начали об этом говорить, и общественные организации, и отдельные люди выступили категорически против этого. Поэтому мне пришлось взять какой-то тайм-аут, чтобы мы серьезно поработали над этим вопросом. Еще раз повторяю. Сегодня вы пришли к выводу, что все готово. Сейчас мы посмотрим, что у вас готово и насколько народ будет защищен от подделок. Нельзя упускать из виду трудности, с которыми могут столкнуться люди, организации при получении новых документов и их последующем использовании.


По словам Президента, важно также, чтобы были учтены все организационные и технические нюансы:

– Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав, обеспечим ли защиту их персональных данных? Это меня больше всего настораживает. Нужно ли вводить биометрические документы мгновенно, с 30 апреля, как предлагает Правительство и присутствующие здесь министры, должностные лица, или требуется еще время для подготовки? Все вопросы следует тщательно отработать до начала выдачи новых документов. Координаторами этой масштабной деятельности выступают Министерство внутренних дел и Министерство связи. Если есть какие-либо проблемы, они должны быть озвучены.



Александр Лукашенко, кроме того, попросил обратить внимание на следующий факт:

– Мы вводим новое направление, новые какие-то вещи взамен существующих старых. Значит, со старыми жить невозможно.

Фото БЕЛТА
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