Путь «Минчанки» в еврокубках в этом сезоне, увы, оказался крайне коротким и состоял всего из одной игры. Волейболистки нашей команды потерпели поражение от венгерского клуба «Вашаш Обуда» в поединке 1/8 финала Кубка ЕКВ – 2:3 (25:21, 25:19, 20:25, 22:25, 14:16) и завершили еврокубковый сезон.
«Минчанка», напомним, должна была начать выступление в Лиге чемпионов еще в сентябре. Но из-за того что одна из волейболисток нашей команды заразилась коронавирусом, матч стартового раунда против немецкого «Штутгарта» отменили, а «Минчанке» засчитали техническое поражение. Таким образом, белоруски без единого шанса на борьбу оказались в турнире рангом ниже – в Кубке ЕКВ.
В этих соревнованиях подопечные Станислава Саликова должны были начинать соревноваться со стадии 1/16 финала. Но и тут вмешался коронавирус, который на сей раз поразил венгерскую «Ньиредьхазу», которая снялась с еврокубков из-за положительных тестов на COVID-19 у ряда волейболисток.
Поединок против клуба «Вашаш Обуда» из Будапешта, пусть и на нейтральной территории, в сербском Обреноваце, состоялся-таки. Однако радости белорусским болельщикам он не принес. Хотя поначалу игра складывалась в пользу белорусок, которые достаточно уверенно взяли верх в первой и второй партиях.
Третий сет тоже поначалу шел под диктовку волейболисток минской команды, преимущество которых доходило даже до семи мячей (11:4). Но затем соперницы перехватили инициативу и вытянули партию – 25:20.
Воодушевившись же таким развитием событий, они оставили за собой и два последующих сета.
Самыми результативными игроками у «Минчанки» стали Маргарита Степаненко (21 очко), Надежда Столяр (14), Надежда Смирнова (14) и Татьяна Маркевич (12). А в составе команды из Будапешта просто феноменальный матч провела Саня Гамма, которая набрала 36 очков. Именно ее игра и стала залогом итогового результата.
Фото: cev.eu
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Волейбол. «Минчанка» выбыла из Кубка ЕКВ
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