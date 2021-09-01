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Военный вертолет упал в море у побережья Калифорнии

31 августа американский военный вертолет потерпел крушение во время выполнения полета около побережья штата Калифорния. Это следует из заявления, опубликованного на сайте 3-го флота ВМС США, информирует ТАСС.

Иллюстративное фото

В документе отмечается, что вертолет MH-60S, совершавший штатный вылет с борта атомного авианосца Abraham Lincoln, упал в море примерно в 110 км от города Сан-Диего. Причина катастрофы пока неизвестна. ВМС и Служба береговой охраны США проводят поисково-спасательную операцию.

Фото: pixabay.com
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