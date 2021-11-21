Военный эксперт: рано или поздно Польша ответит за то, что натворила

Такое мнение выразил российский военный эксперт Иван Коновалов в эфире телеканала «Беларусь 1».
- Стало ясно, что Польша создала гуманитарную катастрофу, которую нужно было решать, однако делать это она отказалась. Это работает уже против нее. Польские власти переиграли, надо было останавливаться раньше. Любой кризис рано или поздно разрешается. Сейчас к решению ситуации на белорусско-польской границе подключились главные державы Европы и переговорный процесс по этому поводу идет. Но я надеюсь, что действиям Польши будет дана объективная оценка без всякого сбрасывания со счетов, что она является частью ЕС и мнит себя первой союзницей США. Я надеюсь, что в ЕС воздадут должное польским властям за то, что она натворили, - резюмировал Иван Коновалов.