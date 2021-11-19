Военный эксперт: евроструктуры должны заняться ситуацией: что применяется поляками на границе, какие средства

Действия польских силовиков, подкрепленные позицией политического руководства Польши, периодически переходят границы дозволенного. Об этом заявил сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" военный эксперт, директор российского Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Комментируя факт применения на этой неделе польскими силовиками водометов, причем с агрессивными химическими веществами, в отношение мигрантов и журналистов, находившихся на белорусской стороне, Иван Коновалов однозначно констатировал:

– Их применение запрещено. А если это происходит, то становится предметом очень серьезных разбирательств. В данном случае евроструктуры должны заняться ситуацией: что применяется на границе, какие средства. Действия польских силовиков, подкрепленные позицией политического руководства Польши, периодически переходят границы дозволенного. Чего стоит применение водометов, бьющих по беженцам через нейтральную зону! Так делать нельзя, а мы наблюдали именно это. А еще травят беженцев собаками. Неслучайно поляки не допускали представителей евроструктур в пограничную зону: им есть что скрывать.