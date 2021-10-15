Военнослужащие Вооруженных Сил удостоены госнаград и Благодарностей Президента Беларуси

Военнослужащие удостоены государственных наград и Благодарностей Президента Беларуси. Соответствующие указ и распоряжение подписал Глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
В соответствии с указом за образцовое исполнение воинского долга, значительные заслуги в воинской службе и поддержание высокой боевой готовности войск наградами отмечены заслуги 14 военнослужащих.
Ордена "За службу Родине" III степени удостоены начальник 4-го управления главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Максим Гакотин и начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил генерал-майор Владимир Куприянюк.
Медалью "За отличие в воинской службе" награждены 12 военнослужащих. В их числе военный комендант Барановичской военной комендатуры Вооруженных Сил подполковник Иван Кислый, первый заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил - начальник штаба вооружения генерал-майор Андрей Федин, начальник связи - начальник отдела связи штаба Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил полковник Олег Шейко.
На основании распоряжения Главы государства за образцовое исполнение служебных обязанностей, активное участие в совместном стратегическом учении "Запад-2021" Благодарность Президента объявлена командиру 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования Вооруженных Сил полковнику Александру Лавренову и начальнику штаба войск связи Вооруженных Сил - первому заместителю начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил полковнику Вадиму Романиву.
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