SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Военнослужащие Вооруженных Сил удостоены госнаград и Благодарностей Президента Беларуси

Военнослужащие Вооруженных Сил удостоены госнаград и Благодарностей Президента Беларуси

Военнослужащие удостоены государственных наград и Благодарностей Президента Беларуси. Соответствующие указ и распоряжение подписал Глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.


В соответствии с указом за образцовое исполнение воинского долга, значительные заслуги в воинской службе и поддержание высокой боевой готовности войск наградами отмечены заслуги 14 военнослужащих.

Ордена "За службу Родине" III степени удостоены начальник 4-го управления главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Максим Гакотин и начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил генерал-майор Владимир Куприянюк.

Медалью "За отличие в воинской службе" награждены 12 военнослужащих. В их числе военный комендант Барановичской военной комендатуры Вооруженных Сил подполковник Иван Кислый, первый заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил - начальник штаба вооружения генерал-майор Андрей Федин, начальник связи - начальник отдела связи штаба Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил полковник Олег Шейко.

На основании распоряжения Главы государства за образцовое исполнение служебных обязанностей, активное участие в совместном стратегическом учении "Запад-2021" Благодарность Президента объявлена командиру 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования Вооруженных Сил полковнику Александру Лавренову и начальнику штаба войск связи Вооруженных Сил - первому заместителю начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил полковнику Вадиму Романиву.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы