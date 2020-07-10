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Военно-патриотическая тема стала приоритетной в нашем книгоиздательстве в год 75-летия Великой Победы

Ученые Беларуси провели немало фундаментальных исследований о событиях Великой Отечественной войны, которые нашли отражение на страницах десятков учебников, энциклопедий и книг. 2020 год стал самым плодотворным в книгоиздательстве на военно-патриотическую тему. Об этом говорили ведущие гуманитарии страны, представители Национальной академии наук на встрече с журналистами в Доме прессы. 



Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной академии наук, рассказал:

– Сегодня научные открытия наших ученых достаточно оперативно публикуются. Знаковыми историческими книгами последнего времени стали четырехтомный «Большой исторический атлас Беларуси», пятитомное издание «История белорусской государственности». 

В частности, представляет большую ценность книга «Вклад белорусского народа в Победу». Переиздан учебник «Великая Отечественная война советского народа». Также недавно вышел в свет первый том книги «Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех». Это настоящая летопись людских судеб, связанных с войной.

– Первые сорок историй уже представлены в этой народной летописи. Война постучалась в каждую белорусскую семью. Институт истории НАН Беларуси продолжает собирать ценные материалы: воспоминания, свидетельства родных и близких, переживших те ужасы. Проект продолжается. Документы и семейные фотографии можно высылать нам письмами или на электронную почту учреждения, – резюмировал Вячеслав Данилович.

Всего сотрудниками Института истории НАН Беларуси было подготовлено 13 учебных и методических изданий для отечественных учреждений образования.
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Фото: Татьяна ШИМУК
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