Военно-патриотическая тема стала приоритетной в нашем книгоиздательстве в год 75-летия Великой Победы

Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной академии наук, рассказал:В частности, представляет большую ценность книга «Вклад белорусского народа в Победу». Переиздан учебник «Великая Отечественная война советского народа». Также недавно вышел в свет первый том книги «Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех». Это настоящая летопись людских судеб, связанных с войной.– резюмировал Вячеслав Данилович.Всего сотрудниками Института истории НАН Беларуси было подготовлено 13 учебных и методических изданий для отечественных учреждений образования.