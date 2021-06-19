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Военная присяга новобранцев внутренних войск в Минске - стрим

19 июня, в субботу, военнослужащие внутренних войск перед Боевыми знаменами соединений и воинских частей по всей Беларуси в присутствии родных и близких присягнут на верность своему народу. Вниманию присутствующих на мероприятии гостей, родных и близких новобранцев будут представлены показательные выступления военнослужащих роты специального назначения, специалистов-кинологов, а также музыкальная композиция в исполнении Заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля песни и танца внутренних войск. Военнослужащие нового пополнения «весна-2021» – молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет, которые в основном имеют среднее специальное и профессионально-техническое образование. До призыва на военную службу ребята учились или работали, многие из них увлекались спортом и даже имеют спортивные разряды. Смотрите стрим из первой милицейской бригады в/ч 5448 на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал.

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