Военная кафедра открылась в БГТУ

В Белорусском государственном технологическом университете заработала военная кафедра, передает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны.
– В вузе будут готовить младших командиров, а также офицеров запаса по двум военно-учетным специальностям: "боевое применение мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на боевых машинах" и "организация общевойскового тылового обеспечения". В этом году обучаться на кафедре начнут второкурсники. Со следующего года к ним смогут присоединиться первокурсники. Планируется, что ежегодно кафедра будет готовить более 200 человек. Для поступления нужна справка о годности по здоровью и средний балл за зимнюю экзаменационную сессию. Срок обучения на кафедре составит два года, – прокомментировали в ведомстве.
В церемонии открытия принял участие заместитель министра обороны генерал-майор Андрей Жук.
После успешного завершения обучения студенты в обязательном порядке отправляются на месячную итоговую практику в воинскую часть, там же сдают выпускной экзамен и принимают военную присягу. А после получения диплома о высшем образовании на базовом факультете студентам присваивается звание лейтенанта запаса. Занятия будут проходить в новых специализированных аудиториях и в воинских частях.