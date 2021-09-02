Военная кафедра открылась в БГТУ

– прокомментировали в ведомстве.В церемонии открытия принял участие заместитель министра обороны генерал-майор Андрей Жук.После успешного завершения обучения студенты в обязательном порядке отправляются на месячную итоговую практику в воинскую часть, там же сдают выпускной экзамен и принимают военную присягу. А после получения диплома о высшем образовании на базовом факультете студентам присваивается звание лейтенанта запаса. Занятия будут проходить в новых специализированных аудиториях и в воинских частях.