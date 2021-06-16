Такое мнение высказал журналистам военный комиссар Могилевской области Александр Горошкин, говоря об итогах встречи с Президентом по вопросам территориальной обороны. По словам военкома, особенность системы территориальной обороны заключается в том, что основная масса вопросов по формированию этих воинских частей ложится на местные органы власти. Александр Горошкин также подчеркнул, что одна из задач войск территориальной обороны – охранять наиболее важные объекты на административных территориях: мосты, узлы связи, водозаборные сооружения, предприятия, административные здания.
– Поэтому главная задача тех, кто проходит службу в военных комиссариатах, – взять на себя обучение тех людей, которые будут призываться в эти воинские части. Чтобы они могли владеть оружием, военной техникой и быть готовыми защитить свою страну. В последнее время наши люди стали понимать, что мир и спокойствие в обществе зависят только от нас. Поэтому в Могилевской области не было ни одного мероприятия, которое бы мы сорвали из-за того, что граждане, военнообязанные не изъявляли желание туда идти. Наоборот, люди проявляют заинтересованность, потому что понимают, что армия – это институт, который дает возможность научиться защищать свою семью и свою страну, – резюмировал Александр Горошкин.
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Военком Могилевской области: наши люди стали понимать, что мир и спокойствие в обществе зависит только от нас
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