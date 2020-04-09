Водолазы нашли тело пропавшего правнука Кеннеди

В США найдено тело пропавшего восьмилетнего правнука сенатора Роберта Кеннеди Гидеона Маккина, сообщает CNN. Его обнаружили водолазы в Чесапикском заливе, передает ТАСС.





Как мы сообщали, ЧП случилось 2 апреля. Гидеон со своей матерью, 41-летней Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин находились в каноэ. Предположительно, они хотели достать улетевший во время игры мяч (их дом находится на побережье), однако погода испортилась и их каноэ унесло от берега.

3 апреля спасатели нашли перевернутое каноэ в нескольких километрах от дома. 6 апреля было найдено тело Мейв Кеннеди.

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