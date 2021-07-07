Водохранилище Рудея расположено в Чаусском районе Могилевской области. Площадь водоема - 3,85 кв. км, максимальная глубина - 7,6 м. Берега песчаные, извилистые, поросшие деревьями и кустарниками, местами заболочены. Разлито озеро на реке Реста - правый приток реки Проня. В летний сезон сюда приезжают искупаться и позагорать, остановиться с палатками, а рыбаки любят здесь порыбачить. Вблизи водохранилища стоят деревни Городня, Слобода, Большие и Малые Ахминичи. В водохранилище Рудея обитает красноперка, плотва, линь, лещ, карась, уклейка, окунь, ёрш, густера и щука. В Могилевской области много озер и водохранилищ, в которых можно купаться.
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Водохранилище Рудея сняли с дрона. Смотрите красивое аэровидео
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