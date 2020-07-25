Водное шоу, концерт и пожарная техника. День пожарной службы отметили в Минске

Праздничные мероприятия в честь 167 годовщины пожарной службы Беларуси прошли в столичном парке имени Горького.

В этом году спасатели приняли решение не проводить парад техники на проспекте Независимости, однако показали гостям водное шоу. В нем приняли участие катера и моторные лодки минских спасателей, также свои навыки показали водолазы МЧС.

Кроме этого для горожан выступил взвод почетного караула Университета гражданской защиты МЧС.

А на главной сцене парка состоялся праздничный концерт с участием артистов и талантливых работников МЧС под аккомпанемент духового оркестра столичного управления МЧС.

Затем праздник переместился на аллеи парка, где демонстрировалась специальная техника и пожарно-техническое вооружение.