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  2. Водителям скоро не придется целиться в монитор – инженеры разрабатывают бесконтактный сенсорный экран

Водителям скоро не придется целиться в монитор – инженеры разрабатывают бесконтактный сенсорный экран

Современные автомобили с каждым новым поколением приобретают все больше функций, что облегчает жизнь автомобилистов. Но вот пользоваться этим обилием систем с помощью дисплея мультимедиа системы далеко не всегда удобно, и многие водители сетуют на то, что в машинах остается все меньше физических кнопок.


Однако в ближайшем будущем ситуация может измениться, и мы получим гораздо более удобные алгоритмы пользования мультимедиа. Инженеры Jaguar Land Rover и Кембриджского университета под руководством профессора Саймона Годсилла работают над созданием экрана, которому для срабатывания не нужны будут непосредственно прикосновения. Управлять функционалом можно будет с помощью жестов, сообщается в пресс-релизе вуза. Это сократит время, затрачиваемое водителем на различные команды, будет меньше отвлекать его от дороги и, соответственно, повысит безопасность.

Технологию называют предиктивное прикосновение. Она основана на искусственном интеллекте и будет использовать прогнозирующие алгоритмы. С помощью специальных датчиков система будет предугадывать действия пользователя – буквально ловить жест на ранней стадии.

Создатели уже провели ряд тестов как в лабораторных, так и в дорожных условиях. По их словам, с помощью новой технологии время взаимодействия водителя с экраном можно сократить на 50%. При этом обещают, что новую технологию можно будет без проблем встраивать в существующие сенсорные мониторы.

Технология, разумеется, должна облегчить жизнь не только автомобилистов. Кроме более удобного алгоритма работы, она, как подчеркивают создатели, уменьшит риск распространения бактерий и вирусов. Ну, а кроме того, экран вашего автомобиля (банкомата, гаджета) останется читстым, без отпечатков пальцев. 

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