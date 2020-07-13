Водитель российской фуры, пытаясь скрыться от таможни, не справился с управлением и перевернулся

Инцидент произошел в Хотимском районе. Таможенники намеревались остановить для проверки российскую фуру, которая с превышением скорости двигалась к белорусско-российской границе, однако дальнобойщик бросился наутек.

Проезжая деревню Липовка, водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся, сообщили sb.by в Государственном таможенном комитете.









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«В автомобиле находилась партия яблок. Водитель признал, что на товар отсутствуют товаросопроводительные документы, в том числе и фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции», – рассказали в ГТК. Всего незаконно перевозилось 20 тонн яблок, общая стоимость которых оценена в 72 тыс. рублей.





По данному факту таможней начат административный процесс. Кроме того, в отношении водителя составлено несколько административных протоколов за нарушение ПДД.