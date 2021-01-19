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Водитель Барановичского предприятия похищал дизельное топливо

На одном из предприятий Барановичей пропало около 260 литров дизельного топлива. Руководство обратилось в Барановичский ГОВД. Сотрудниками Барановичского ОБЭП установлено, что к краже причастен водитель предприятия. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:


39-летний водитель предприятия, используя служебную заправочную карточку, заправлял свой автомобиль, родственников и знакомых. Чтобы не возникло подозрений, автомобили заправлял небольшим количеством дизеля. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ущерб он возместил, но за растрату и хищение имущества максимальное наказание предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Фото: БЕЛТА
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