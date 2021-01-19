На одном из предприятий Барановичей пропало около 260 литров дизельного топлива. Руководство обратилось в Барановичский ГОВД. Сотрудниками Барановичского ОБЭП установлено, что к краже причастен водитель предприятия. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
–39-летний водитель предприятия, используя служебную заправочную карточку, заправлял свой автомобиль, родственников и знакомых. Чтобы не возникло подозрений, автомобили заправлял небольшим количеством дизеля.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ущерб он возместил, но за растрату и хищение имущества максимальное наказание предусматривает до 4 лет лишения свободы.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
509
Водитель Барановичского предприятия похищал дизельное топливо
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter