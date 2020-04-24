Личный водитель известной российской певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» опроверг появившиеся ранее сообщения о том, что он и вся его семья заразились COVID-19. Информацию о заражении водителя распространил телеведущий Александр Васильев.
Фото: РИА Новости
«Я чувствую себя нoрмально, я не заражен. Мне 65 лет, я осoбо никуда и не выхожу, тoлько с сoбакой и в магазин. Я с Бабкиной не oбщался с 27 числа. Я не знаю, oткуда этот Васильев это все выдумал. У меня сын вoобще живет отдельно. Мне с утра рoдственники все звонят, вoлнуются, а среди них есть пожилые люди, у них с сердцем плохо стало», — прокомментировал Валерий Князев.
Ранее пресс-атташе театра «Русская песня» Александр Велор сообщил, что Надежда Бабкина попала в больницу с пневмонией, коронавирус у нее не обнаружили. Многие средства массовой информации сообщили о том, что певица находится в тяжелом состоянии. Но исполнительный директор театра Антон Собянин в разговоре с РИА Новости опроверг эти сведения.
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Водитель Бабкиной ответил на сообщения о заражении COVID-19
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