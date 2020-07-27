Во вторник в Беларуси кратковременные дожди и до 30 градусов тепла

В ближайшие сутки в Беларусь вернется жаркая погода, правда, осадки ожидаются на большей части территории страны.





Во вторник 28 июля по республике будет облачно с прояснениями. «Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди», – сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +12 до +18, а днем от 24 до 30 градусов тепла.

По прогнозу Белгидромета, неделя обещает быть дождливой. В среду 29 июля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно в западных районах, а утром и днем на большей части территории республики кратковременные дожди. «В отдельных районах грозы, днем сильные дожди, возможен град», – проинформировали в Гидрометцентре. Ветер юго-западный, западный 5–10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +14… +20, днем от +21 по северо-западу до +31 по юго-востоку страны.

В четверг станет немного прохладнее. 30 июля местами по республике также ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5–10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит по республике +10… +16, по юго-востоку до +18, днем +18… +24, по югу до 26 тепла.