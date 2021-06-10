Оснастить областные станции переливания крови передвижными мобильными пунктами планируется в ближайшие несколько лет, сообщил директор Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.
– Из задач, которые будут решены в ближайшие два года, – оснащение областных центров трансфузиологии мобильными комплексами заготовки крови на базе автобусов МАЗ, – рассказал Федор Карпенко. – Этот вариант проработан – мы вошли в государственную программу «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы, которую утвердил Совет Министров. У нас появится мультимедийный программный комплекс для субъектов службы крови с полной прослеживаемостью цепочки «донор-реципиент». Один из важных моментов – за последний год в службе крови произошла централизация всех ресурсоемких технологий.
Директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий считает, что служба крови в Беларуси – одна из ведущих не только на пространстве СНГ, но и в мире:
– У нас около 50 субъектов службы крови, которые занимаются заготовкой крови и ее компонентов. Абсолютно хорошо выстроена логистическая система по их доставке в учреждения здравоохранения. Технология автоматического афереза, лабораторного исследования донорского биоматериала полностью соответствуют мировым стандартам, а где-то по оснащению мы идем впереди некоторых стран. Государство ежегодно тратит только на расходные материалы для заготовки крови около 10–12 миллионов долларов в эквиваленте. Лаборатории централизованно открыты во всех областных центрах трансфузиологии, что очень важно с точки зрения безопасности донорского биоматериала. Мы очень плотно работаем и по направлению клинической трансфузиологии – сейчас ведется разработка новой инструкции по переливанию компонентов крови.
Фото: БЕЛТА
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Во всех областях появятся мобильные комплексы заготовки крови
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